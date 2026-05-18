Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Menyesal Jadi Wamenaker: Saya Lebih Banyak Selamatkan Duit Rakyat daripada KPK!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |19:48 WIB
Noel Menyesal Jadi Wamenaker: Saya Lebih Banyak Selamatkan Duit Rakyat daripada KPK!
Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengaku menyesal pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Jabatan itu, justru menyeretnya menjadi terdakwa hingga ditahan dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Bayangkan, 10 bulan menjadi Wamen, 10 bulan menjadi tahanan KPK. Belum tuntutan nih. Jadi saya menyesal sekali menjadi Wakil Menteri,” ujar Noel kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Padahal, Noel mengklaim selama menjabat dirinya telah menyelamatkan uang para buruh hingga ratusan miliar rupiah. Ia mencontohkan praktik penahanan ijazah pekerja di sektor penerbangan.

“Contoh sederhana saja, tenaga kerja di industri penerbangan, di Lion Air, ada berapa puluh ribu yang saya selamatkan. Soal praktik penahanan ijazah yang meminta tebusan. Satu ijazah pramugari diminta tebusan Rp40 juta. Kalau 10 ribu orang, berapa? Rp400 miliar yang saya selamatkan,” ungkap Noel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219163//kasus_sertifikasi_k3-FV3o_large.jpg
2 Penyuap di Kasus Sertifikasi K3 Dituntut 3 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219150//terdakwa_korupsi_immanuel_ebenezer_alias_noel-w14m_large.jpg
Jelang Tuntutan Kasus Korupsi K3, Noel Mengaku Sakit Gigi: Bengkak Kayak Digebukin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219081//muhadjir_effendy-Io0S_large.jpg
Dipanggil KPK, Muhadjir Effendy Minta Jadwal Ulang Terkait Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219043//noel-xMfc_large.jpg
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218606//kpk-XzUC_large.jpg
KPK Bongkar Setoran Miliaran Rupiah dari Perusahaan ke Oknum Kemnaker sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218457//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-UzK4_large.jpg
KPK Bongkar Dugaan Aliran Dana ke PN Depok dalam Sengketa Lahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement