HOME NEWS NASIONAL

Dipanggil KPK, Muhadjir Effendy Minta Jadwal Ulang Terkait Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |11:32 WIB
Muhadjir Effendy (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muhadjir Effendy (MHJ) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Muhadjir dipanggil dalam kapasitasnya yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara MHJ selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (18/5/2026).

Namun, Muhadjir meminta agar KPK menunda pemeriksaan tersebut. Menurut Budi, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

"Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya," ujarnya.

"Mengingat pada prinsipnya setiap keterangan dari para saksi tentunya dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini," sambung Budi.

KPK Kembali Panggil 3 Bos PIHK Terkait Kasus Kuota Haji
KPK Panggil Dua Petinggi Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
KPK Cekal Dua Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji
KPK Panggil Petinggi 5 Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
Kembalikan Uang Rp8,4 Miliar ke KPK, Ustadz Khalid Basalamah: Kami Korban!
Ustadz Khalid: Saya Saksi Bukan Tersangka, Hati-Hati Berbicara, Tanggung Jawab Hari Kiamat Nanti!
