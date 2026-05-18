HOME NEWS NASIONAL

2 Penyuap di Kasus Sertifikasi K3 Dituntut 3 Tahun Penjara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |16:30 WIB
2 Penyuap di Kasus Sertifikasi K3 Dituntut 3 Tahun Penjara
Sidang Kasus Sertifikasi K3 (foto: Okezone)
JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dua perwakilan PT KEM Indonesia, Temurila dan Miki Mahfud, dengan hukuman tiga tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Jaksa menilai keduanya terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP terkait pemberian suap kepada penyelenggara negara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Temurila dan Terdakwa II Miki Mahfud berupa pidana penjara masing-masing selama 3 tahun," ujar jaksa penuntut umum, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing Rp250 juta subsider 90 hari penjara.

"Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Temurila dan Terdakwa II Miki Mahfud masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 90 hari penjara," imbuh jaksa.

 

Jelang Tuntutan Kasus Korupsi K3, Noel Mengaku Sakit Gigi: Bengkak Kayak Digebukin
Pelatihan Vokasi Tahap II Dibuka 19 Mei 2026, Peserta Dapat Uang hingga Sertifikat BNSP
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Ada Pelatihan Nasional untuk Lulusan SMK/SMA, Dapat Uang Saku Rp20.000 per Hari
Kuota Magang Nasional 2026 Naik Jadi 150 Ribu, Dapat Gaji UMP
KPK Bongkar Setoran Miliaran Rupiah dari Perusahaan ke Oknum Kemnaker sejak 2019
