Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Klaim Ada Parpol dan Ormas Terlibat Pemerasan K3, KPK Tantang Buka Fakta di Persidangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |21:22 WIB
Noel Klaim Ada Parpol dan Ormas Terlibat Pemerasan K3, KPK Tantang Buka Fakta di Persidangan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, untuk mengungkap secara terbuka fakta yang diketahuinya terkait dugaan keterlibatan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pernyataan tersebut merespons klaim Noel yang sebelumnya menyebut adanya parpol dan ormas yang diduga berada di balik praktik rasuah tersebut. Namun, klaim itu disampaikan di luar persidangan.

“Jika memiliki informasi lain yang diduga terkait tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim agar menjadi fakta persidangan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan, setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Apabila memenuhi unsur, informasi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan.

“Setiap fakta persidangan tentu akan dianalisis oleh tim JPU KPK untuk melihat apakah dapat menjadi bukti baru atau dasar pengembangan perkara,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197726//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ZfS1_large.jpg
KPK Libatkan BPK dalam Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197711//sidang_kasus_korupsi_kemenaker-zAHr_large.jpg
Eks Pegawai Kemnaker Akui Dana Swasta Dipakai untuk Operasional Kantor dan Gaji Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197702//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qnmo_large.jpg
Noel Sebut OTT Tipu-tipu, KPK Minta Fokus Hadapi Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197698//menkeu_purbaya-A23k_large.jpg
Respons Purbaya soal  Di-Noel-Kan: Noel Terima Duit, Saya Enggak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197680//terdakwa_kasus_korupsi_noel-4cx6_large.jpg
Noel Tuduh KPK Lakukan “Operasi Tipu-Tipu”, Sebut Dirinya Diframing dan Siap Dihukum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197664//terdakwa_kasus_korupsi_noel-z1kO_large.jpg
Noel Ingatkan Menkeu Purbaya: Kinerja Anda Ganggu Pesta Pora Para Bandit!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement