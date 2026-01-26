Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Sebut OTT Tipu-tipu, KPK Minta Fokus Hadapi Hakim

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |19:10 WIB
Noel Sebut OTT Tipu-tipu, KPK Minta Fokus Hadapi Hakim
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, untuk fokus mengikuti jalannya persidangan terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merespons sejumlah pernyataan Noel seusai persidangan pada Senin (26/1/2026). Salah satu pernyataan Noel menyinggung istilah “operasi tipu-tipu”.

"Kami meminta terdakwa untuk lebih fokus pada jalannya persidangan, memberikan keterangan yang benar di hadapan majelis hakim, serta menghormati prinsip peradilan yang adil dan tidak mempengaruhi proses hukum secara tidak semestinya," kata Budi Prasetyo.

Budi menilai, narasi yang disampaikan Noel tidak lantas mengubah fakta hukum, terlebih perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197698//menkeu_purbaya-A23k_large.jpg
Respons Purbaya soal  Di-Noel-Kan: Noel Terima Duit, Saya Enggak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197680//terdakwa_kasus_korupsi_noel-4cx6_large.jpg
Noel Tuduh KPK Lakukan “Operasi Tipu-Tipu”, Sebut Dirinya Diframing dan Siap Dihukum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197664//terdakwa_kasus_korupsi_noel-z1kO_large.jpg
Noel Ingatkan Menkeu Purbaya: Kinerja Anda Ganggu Pesta Pora Para Bandit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197601//noel-DWzh_large.jpg
Noel Ebenezer Ngaku Dapat Info A1: Hati-Hati Pak Purbaya Akan di 'Noel-kan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197596//noel_ebenezer-waNC_large.jpg
Sebelum Sidang, Noel Spill Parpol Terlibat Pemerasan Ada Huruf 'K'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197229//kpk-OIz4_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Kantor PMPTSP Madiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement