Gus Yaqut Datangi Gedung KPK, Penuhi Panggilan sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di KPK.

JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (12/3/2026).Kedatangannya untuk memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah yang menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba sekitar pukul 13.04 WIB dengan mengenakan kemeja putih, dibalut jaket, serta berpeci hitam.

Dalam kesempatan ini ia ditemani sejumlah orang, salah satunya Melissa Anggraini selaku advokatnya.

Keduanya sempat terlihat duduk di ruang tunggu lobi KPK sebelum beranjak ke lantai dua untuk pemeriksaan Yaqut.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.