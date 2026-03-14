OTT di Cilacap, KPK Sita Uang hingga Ratusan Juta

OTT di Cilacap, KPK Sita Uang hingga Ratusan Juta (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyidik menyita uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, terkait update operasi senyap yang menangkap total 27 orang tersebut.

"Untuk uang tunai yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini sejumlah ratusan juta rupiah," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).

Namun, Budi belum menyebutkan secara mendetail perihal nominal uang yang disita itu. Termasuk dalam mata uang apa duit yang disita tersebut.

Selain itu ia melanjutkan, tim Lembaga Antirasuah juga menyita barang bukti lain, seperti dokumen dan barang bukti elektronik.