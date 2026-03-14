13 Orang Kena OTT di Cilacap Dibawa ke KPK, Bupati hingga Pejabat Pemkab (Okezone/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Bupati hingga Sekretaris Daerah (Sekda) turut dibawa ke Jakarta terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah.

"Para pihak yang dibawa tersebut yaitu Bupati, Sekda, dan para struktural pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK total menangkap 27 orang. Sebanyak 13 di antaranya kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (14/3/2026) sekira pukul 02.35 WIB setelah menempuh perjalanan menggunakan kereta api.

"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif," ujarnya.