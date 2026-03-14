27 Orang Kena OTT KPK di Cilacap, 13 di antaranya Digelandang ke Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, 13 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah, telah dibawa ke Jakarta. Diketahui, dalam operasi senyap ini, penyidik KPK total mengamankan 27 orang.

1. 13 Orang Dibawa ke Jakarta

"Dari 27 orang yang diamankan di lokasi, 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026).

Budi mengungkapkan, belasan orang yang dibawa ke Jakarta ini terdiri atas beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.

"Para pihak yang dibawa tersebut yaitu Bupati, Sekda, dan para struktural pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap," ujarnya.

Menurut Budi, rombongan tersebut tiba di kantor Lembaga Antirasuah pada Sabtu dini hari, yakni sekira pukul 02.35 WIB.

"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif," ucapnya.

Diketahui, salah satu pihak yang tertangkap dalam OTT tersebut ialah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman. Total, pihak yang tertangkap 27 orang.