Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

27 Orang Kena OTT KPK di Cilacap, 13 di antaranya Digelandang ke Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |09:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, 13 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah, telah dibawa ke Jakarta. Diketahui, dalam operasi senyap ini, penyidik KPK total mengamankan 27 orang.

1. 13 Orang Dibawa ke Jakarta

"Dari 27 orang yang diamankan di lokasi, 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026). 

Budi mengungkapkan, belasan orang yang dibawa ke Jakarta ini terdiri atas beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap. 

"Para pihak yang dibawa tersebut yaitu Bupati, Sekda, dan para struktural pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap," ujarnya. 

Menurut Budi, rombongan tersebut tiba di kantor Lembaga Antirasuah pada Sabtu dini hari, yakni sekira pukul 02.35 WIB.

"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif," ucapnya. 

Diketahui, salah satu pihak yang tertangkap dalam OTT tersebut ialah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman. Total, pihak yang tertangkap 27 orang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206843//bupati_cilacap_auliya_rachman-hC2D_large.jpg
Penampakan Pejabat Cilacap Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206793//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-K0vT_large.jpg
KPK Sita Uang Tunai Terkait OTT di Cilacap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206782//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-7oEY_large.jpg
OTT KPK di Cilacap Bongkar Dugaan Suap Proyek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206777//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-RKAz_large.jpg
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Aulia, 27 Orang Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206746//penangkapan-2k3b_large.jpg
KPK Gelar OTT di Cilacap, Bupati Ikut Tertangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206742//kpk_gelar_ott_di_cilacap_jateng-A04t_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Cilacap Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement