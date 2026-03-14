HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Pejabat Cilacap Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |07:32 WIB
JAKARTA - Sejumlah pejabat di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026) dini hari. 

1. OTT KPK

Rombongan pejabat tersebut sebelumnya tiba di Jakarta melalui Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dalam rombongan itu, terdapat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang turut diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 

Dengan pengawalan ketat dari penyidik KPK, Syamsul bersama sejumlah orang yang diamankan dalam OTT langsung dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. 

Setibanya di Gedung KPK, para pejabat tersebut diangkut menggunakan iring-iringan delapan mobil berwarna hitam. Namun kendaraan yang membawa para pejabat itu tidak berhenti di area lobi utama gedung. Kendaraan itu langsung masuk ke area basement sehingga tidak dapat diliput secara langsung oleh awak media. 

OTT KPK ini diduga terkait penerimaan oleh kepala daerah terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang tunai.
 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206793//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-K0vT_large.jpg
KPK Sita Uang Tunai Terkait OTT di Cilacap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206782//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-7oEY_large.jpg
OTT KPK di Cilacap Bongkar Dugaan Suap Proyek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206777//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-RKAz_large.jpg
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Aulia, 27 Orang Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206746//penangkapan-2k3b_large.jpg
KPK Gelar OTT di Cilacap, Bupati Ikut Tertangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206742//kpk_gelar_ott_di_cilacap_jateng-A04t_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Cilacap Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206731//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-GML3_large.jpg
KPK Terbitkan SE Pengendalian Gratifikasi, Larang Kendaraan Dinas Dipakai Mudik!
