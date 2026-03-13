Advertisement
KPK Sita Uang Tunai Terkait OTT di Cilacap

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |20:23 WIB
KPK Sita Uang Tunai Terkait OTT di Cilacap
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita sejumlah barang bukti, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026). Dalam operasi senyap ini, KPK turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai. 

"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (13/3/2026). 

Namun, Budi belum menyebutkan nominal dari uang yang disita itu. Sebab, pihaknya beberapa masih berada di lokasi. 

"Untuk jumlahnya nanti kami akan update kembali," ujarnya. 

