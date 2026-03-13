Breaking News! KPK Gelar OTT di Cilacap Jateng

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini operasi senyap tersebut dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah.

Adanya OTT tersebut dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"(OTT di) Cilacap," kata Fitroh saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (13/3/2026).

Namun, ia belum menjelaskan lebih mendetail perihal OTT yang dimaksud. Termasuk berapa orang yang ditangkap hingga barang bukti yang disita.

Setelah OTT, KPK akan membawa mereka yang terjaring ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan sekaligus menentukan status hukum.

Sebagaimana diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring OTT.

