KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Aulia, 27 Orang Diamankan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 27 orang, termasuk Syamsul Aulia Rachman selaku Bupati Cilacap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut.

“Benar, hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap,” kata Budi kepada wartawan.

Ia menjelaskan, dalam operasi tersebut tim KPK mengamankan 27 orang dari berbagai latar belakang.