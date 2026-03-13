KPK Gelar OTT di Cilacap, Bupati Ikut Tertangkap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman.

Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Namun, Fitroh belum menjelaskan lebih lanjut mengenai detail operasi tangkap tangan tersebut, termasuk jumlah pihak yang diamankan maupun barang bukti yang disita.

Sebagaimana diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.

(Awaludin)

