Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Gelar OTT di Cilacap, Bupati Ikut Tertangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |16:22 WIB
KPK Gelar OTT di Cilacap, Bupati Ikut Tertangkap
Penangkapan OTT KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman.

Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Namun, Fitroh belum menjelaskan lebih lanjut mengenai detail operasi tangkap tangan tersebut, termasuk jumlah pihak yang diamankan maupun barang bukti yang disita.

Sebagaimana diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK OTT KPK OTT KPK Cilacap
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206742//kpk_gelar_ott_di_cilacap_jateng-A04t_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Cilacap Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206731//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-GML3_large.jpg
KPK Terbitkan SE Pengendalian Gratifikasi, Larang Kendaraan Dinas Dipakai Mudik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206640//gus_yaqut_tersangka_kpk-rDN4_large.jpg
KPK Ungkap Gus Yaqut dan Sejumlah Pejabat Kemenag Terima Fee Percepatan Berangkat Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206572//eks_menteri_agama_yaqut_cholil_qoumas-8meo_large.jpg
Eks Menag Gus Yaqut Ditahan KPK Usai Pemeriksaan Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206508//gus_yaqut-dnz7_large.jpg
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut: Saya Hadiri Undangan Penyidik, Bismillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206506//mantan_menteri_agama_yaqut_cholil_qoumas_tiba_di_kpk-6QGr_large.jpg
Gus Yaqut Datangi Gedung KPK, Penuhi Panggilan sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement