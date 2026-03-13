OTT KPK di Cilacap Bongkar Dugaan Suap Proyek

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap pada Jumat (13/3/2026).

Operasi senyap ini diduga terkait penerimaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

"Kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap, diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Budi kepada wartawan.

Diketahui, salah satunya pihak yang tertangkap dalam OTT tersebut ialah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman. Total, pihak yang tertangkap 27 orang.