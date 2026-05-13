KPK Sita Kontainer Berisi Suku Cadang Kendaraan Diduga Terkait Blueray Cargo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyidik menyita satu kontainer diduga terafiliasi dengan Blueray Cargo, perusahaan yang pemiliknya telah ditetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan pada Selasa 12 Mei 2025. Kontainer tersebut diketahui belum diajukan pemberitahuan impor barang ke Bea dan Cukai selama lebih dari 30 hari.

"Penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengan Blueray. Kontainer masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas, di mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengajukan Pemberitahuan Impor Barang ke BC," ujar Budi, Rabu (13/5/2026).

Budi menjelaskan, kontainer tersebut berisi barang yang masuk dalam kategori dilarang atau dibatasi pemasukannya, yakni suku cadang kendaraan.

"Kontainer kemudian dibuka dan berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor), yaitu sparepart kendaraan," ujar dia.