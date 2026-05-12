Nama Dirjen Bea Cukai Muncul di Dakwaan Suap Impor Barang, Ini Kata Eks Pimpinan KPK

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap kemunculan nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dakwaan kasus suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak berhenti begitu saja tanpa tindak lanjut penegak hukum.

Saut menilai penyidik bisa saja tengah menjalankan strategi tertentu dalam mengembangkan perkara dugaan suap yang menyeret tiga terdakwa dari PT Blueray Cargo tersebut. “Si Djaka ini ya. Itu bisa aja strategi penyelidikan. Karena kan memang kalau dilihat dari strategi itu kan bisa saja macam-macam,” kata Saut, Selasa (12/5/2026).

Ia mengibaratkan proses pengembangan perkara korupsi seperti makan bubur panas dari pinggir terlebih dahulu. Menurutnya, setelah peristiwa pidana terjadi, tinggal bagaimana penyelidik, penyidik, dan penuntut mengembangkan kasus hingga mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.

“Kalau dulu kita itu nyebutnya makan bubur panas harus dari pinggir dulu, tapi kan kalau peristiwa pidana sudah terjadi tinggal kelihaian penyelidik, penyidik, dan penuntut untuk mengembangkan kasus ini,” ujarnya.

Meski demikian, Saut mengingatkan agar kasus tersebut tidak berakhir tanpa kejelasan seperti sejumlah perkara lain yang pernah mencuat.