Penampakan Bupati dan Sekda Cilacap Kenakan Rompi Oranye Tahanan KPK

JAKARTA - Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono (SAD), resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya memilih bungkam usai diumumkan sebagai tersangka.

Syamsul dan Sadmoko digiring usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.02 WIB. Keduanya mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Sejumlah pertanyaan yang disampaikan awak media tidak ada satu pun yang direspons. Dengan pengawalan petugas, keduanya digiring menuju mobil tahanan untuk diangkut ke Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono (SAD).

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah yang bersangkutan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam operasi senyap ini, total 17 orang ditangkap, dan 13 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (14/3/2026).

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Arief Setyadi )

