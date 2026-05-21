KPK Pastikan Dukung 100 Persen Program MBG

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |23:01 WIB
KPK dukung MBG (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung setiap program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan.

"Kita sama-sama hidup di negara NKRI, jadi apa pun yang menjadi program unggulan presiden, program prioritas pemerintah pasti, pasti KPK dukung, 100 persen dukung," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring, Aminudin, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, KPK tetap menjalankan tugas dan fungsinya agar program tersebut berjalan sebagaimana mestinya hingga tidak terjadi praktik korupsi. "Kami yakin bahwa semua program unggulan itu tujuannya mulia, tujuannya bagus," ujarnya.

Aminudin menjelaskan, catatan pihaknya berupa Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan lembaga baru namun sudah mengelola anggaran besar, tetapi infrastrukturnya belum lengkap.

"Kondisi ini sangat rentan terjadi, minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya, regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanat cukup besar dengan anggaran jumbo," ucapnya.

"Artinya apa? Suatu lembaga yang baru dibentuk ya dengan kerangka regulasi masih belum settle, dengan organisasinya juga masih belum settle, kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran jumbo sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan," sambungnya.

Ia melanjutkan, pendanaan MBG masih mengambil sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. "Ini yang menyebabkan beberapa stakeholder yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu ya sedikit berteriak gitu ya," ucapnya.

(Arief Setyadi )

