Soal Motor Listrik BGN, DPR: Prosesnya Sudah Lalui Mekanisme yang Berlaku

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |20:50 WIB
Soal Motor Listrik BGN, DPR: Prosesnya Sudah Lalui Mekanisme yang Berlaku
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mengungkapkan pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah melalui mekanisme yang berlaku. Program tersebut bukan tiba-tiba melainkan bagian dari perencanaan anggaran negara 2025.

“Pengadaan sepeda motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi seluruh prosesnya sudah melalui mekanisme yang berlaku,” katanya dikutip Sabtu (11/4/2026).

Yahya kembali menekankan, pengadaannya juga sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian, proses pengadaan dilakukan bertahap setelah melalui rangkaian perencanaan dan pembahasan lintas sektoral.

Sementara kendaraan dipesan pada Juni 2025 usai seluruh tahapan administratif dan penganggaran selesai. “Pemesanan kendaraan dimulai sejak Juni 2025. Ini menunjukkan bahwa prosesnya telah dirancang sejak awal dan bukan keputusan yang bersifat mendadak,” ujarnya.

Pengadaan kendaraan tersebut, menurutnya, memberikan kontribusi terhadap industri dalam negeri, mengingat proses proses perakitannya dilakukan di Indonesia.

“Kendaraan tersebut diimpor dalam bentuk CKD atau completely knock down dari China dan dirakit di Indonesia. Artinya, tetap ada keterlibatan industri nasional dalam prosesnya,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

Berita Terkait
Breaking News! Dapur MBG di Lebak Meledak, 3 Pegawai Alami Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208866/mbg-EgAr_large.jpg
Tak Kantongi SLHS, 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia Di-Suspend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205610/bgn-Za20_large.jpg
Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204075/seskab_teddy-W5fC_large.jpg
Seskab Teddy Bantah MBG Sedot Anggaran Pendidikan: Narasi Keliru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203011/pemerintah-1wZs_large.jpg
Heboh Isu Zakat untuk Program MBG, Begini Penjelasan Lengkap Kemenag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202790/menteri_ham-ScF5_large.jpg
Menteri Pigai: Orang yang Mau Meniadakan MBG Menentang HAM
