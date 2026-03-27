Breaking News! Dapur MBG di Lebak Meledak, 3 Pegawai Alami Luka Bakar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |15:37 WIB
Ilustrasi Dapur MBG di Lebak Meledak
LEBAK — Sebuah mesin oven sterilisasi ompreng di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cilegonggilir, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, meledak. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga pegawai mengalami luka bakar.

Kapolsek Banjarsari, Alfian, mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ibtida Hasanah.

“Benar, tiga pegawai dapur SPPG mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).

Ketiga korban diketahui bernama Romi (35), Sumi (38), dan Heru (61). Peristiwa terjadi saat aktivitas kerja berlangsung di dapur yang terdiri dari sejumlah divisi, termasuk bagian pencucian dan sterilisasi ompreng.

Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula ketika Heru menyalakan pemantik api pada mesin oven sterilisasi. Namun, secara tiba-tiba mesin tersebut meledak dan mengeluarkan semburan api yang mengenai korban yang berada di sekitarnya.

“Api menyambar Heru serta dua pegawai lain yang berada di dekat mesin, sehingga ketiganya mengalami luka bakar,” kata Alfian.

 

Berita Terkait
Tak Kantongi SLHS, 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia Di-Suspend
Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS
Seskab Teddy Bantah MBG Sedot Anggaran Pendidikan: Narasi Keliru!
Heboh Isu Zakat untuk Program MBG, Begini Penjelasan Lengkap Kemenag
Menteri Pigai: Orang yang Mau Meniadakan MBG Menentang HAM
Perdana di Papua, Juru Masak Dapur MBG Dapat Sertifikasi Chef
