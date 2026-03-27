Breaking News! Dapur MBG di Lebak Meledak, 3 Pegawai Alami Luka Bakar

LEBAK — Sebuah mesin oven sterilisasi ompreng di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cilegonggilir, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, meledak. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga pegawai mengalami luka bakar.

Kapolsek Banjarsari, Alfian, mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ibtida Hasanah.

“Benar, tiga pegawai dapur SPPG mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).

Ketiga korban diketahui bernama Romi (35), Sumi (38), dan Heru (61). Peristiwa terjadi saat aktivitas kerja berlangsung di dapur yang terdiri dari sejumlah divisi, termasuk bagian pencucian dan sterilisasi ompreng.

Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula ketika Heru menyalakan pemantik api pada mesin oven sterilisasi. Namun, secara tiba-tiba mesin tersebut meledak dan mengeluarkan semburan api yang mengenai korban yang berada di sekitarnya.

“Api menyambar Heru serta dua pegawai lain yang berada di dekat mesin, sehingga ketiganya mengalami luka bakar,” kata Alfian.