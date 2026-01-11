Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DJP Cabut Izin Praktik Konsultan Pajak yang Terlibat Suap di Kantor Pajak Jakarta Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |18:01 WIB
DJP Cabut Izin Praktik Konsultan Pajak yang Terlibat Suap di Kantor Pajak Jakarta Utara
DJP Cabut Izin Praktik Konsultan Pajak yang Terlibat Suap di Kantor Pajak Jakarta Utara
A
A
A

JAKARTA - Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat kasus itu.

Demikian diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli,  Minggu (11/1/2026).

“Terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai Konsultan Pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi,” ujarnya.

Rosmauli mengatakan, tiga orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang ditetapkan tersangka juga telah mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara.

“Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ujar dia.

Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapapun oknum pegawai pajak yang terlibat.

“DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194782/kpk-xFa7_large.jpg
3 Pejabat Pajak Diberhentikan Sementara Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194748/kpk-lVLn_large.jpg
Modus Licik 3 Pejabat Pajak KPP Jakarta Utara yang Ditetapkan Tersangka Ternyata Tidak Hanya Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194729/kpk-kX7u_large.jpg
Ini Penampakan 5 Tersangka dan Pejabat Pajak yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194677/kpk-Jy9V_large.jpg
OTT Pegawai Pajak Jakut, KPK: Total Sitaan Uang-Logam Mulia Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194666/kpk-jhqg_large.jpg
KPK Sita Logam Mulia dalam OTT Pegawai Pajak di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194663/jubir_kpk-mKGb_large.jpg
8 Orang Kena OTT di Jakut, KPK: 4 Pegawai Ditjen Pajak dan 4 Swasta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement