Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Importasi, KPK Bongkar Oknum Bea Cukai Siapkan Safe House Simpan Uang Logam Mulia

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |14:18 WIB
Kasus Importasi, KPK Bongkar Oknum Bea Cukai Siapkan Safe House Simpan Uang Logam Mulia
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penetapan ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menyita puluhan miliar rupiah dan 3 kilogram logam mulia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, para oknum tersebut menyiapkan safe house untuk menyimpan uang hingga logam mulia tersebut.

“Ya, ini memang diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia,” kata Budi, dikutip Jumat (6/2/2026).

“Jadi memang disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan,” sambungnya.

KPK masih mendalami perihal atas nama siapa kepemilikan safe house tersebut. “Untuk punyanya siapa nanti kami cek dulu ya. Jadi memang ini disewa secara khusus,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199938/kpk-ndTk_large.jpg
Satu Tersangka Suap Importasi Bea Cukai Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199936/kpk-dH6o_large.jpg
KPK Bidik Praktik Korupsi di Sektor Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199939/korupsi-qlvU_large.jpg
KPK Sita Rp40,5 Miliar Terkait Suap Importasi Bea Cukai, Ada Emas 5,3 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199932/kpk-BgKC_large.jpg
Diciduk KPK, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono: Saya Terima Uang, Itu Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199931/kpk-Z4ax_large.jpg
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap Importasi Barang di Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199917/korupsi-n9eC_large.jpg
Mulyono Diduga Gunakan 'Uang Apresiasi' Restitusi Pajak untuk DP Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement