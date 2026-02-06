Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Bidik Praktik Korupsi di Sektor Pajak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |01:01 WIB
KPK Bidik Praktik Korupsi di Sektor Pajak
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik perkara dugaan korupsi yang bermain di sektor pajak. Hal ini tak terlepas dari terungkapnya praktik korupsi restitusi pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.

“Terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses restitusi pajak menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa terhadap wajib pajak maupun jenis pajak lainnya,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep menegaskan, KPK tidak akan berhenti melakukan pengusutan korupsi di bidang pajak. Sebab, menurutnya, korupsi di sektor perpajakan sangat berpengaruh pada proses pembangunan.

“Jadi, kalau terjadi kebocoran di pajak ini tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan kita,” sambung Asep.

KPK juga berharap operasi tangkap tangan ini menjadi pemantik bagi Kementerian Keuangan untuk berbenah. Hal ini, kata dia, sejalan dengan semangat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang melakukan bersih-bersih.

“Kemudian KPK juga berharap dari upaya penindakan ini dapat menjadi pemantik bagi Kementerian Keuangan. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Bapak Purbaya tentunya yang melakukan bersih-bersih sehingga meningkatkan pendapatan bagi negara,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199939/korupsi-qlvU_large.jpg
KPK Sita Rp40,5 Miliar Terkait Suap Importasi Bea Cukai, Ada Emas 5,3 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199932/kpk-BgKC_large.jpg
Diciduk KPK, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono: Saya Terima Uang, Itu Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199931/kpk-Z4ax_large.jpg
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap Importasi Barang di Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199917/korupsi-n9eC_large.jpg
Mulyono Diduga Gunakan 'Uang Apresiasi' Restitusi Pajak untuk DP Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199882/kpk-41dc_large.jpg
Konstruksi Perkara Korupsi Kepala KPP Banjarmasin Mulyono, Minta Uang untuk Muluskan Restitusi Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199880/kpk-aD1o_large.jpg
Kepala KPP Banjarmasin Mulyono Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi Restitusi Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement