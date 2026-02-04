Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 di Istiqlal

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |09:45 WIB
Prabowo Bakal Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 di Istiqlal
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu 7 Februari 2026 mendatang. Agenda ini akan diikuti 56.000 jamaah dari Jabodetabek.

“Pengukuhan akan dihadiri jamaah dari Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek. Insya Allah jamaah yang hadir itu sebanyak 56 ribu orang,” kata Sekretaris Steering Committee (SC) Panitia, KH Rofiqul Umam Ahmad, Rabu (4/2/2026).

Kiai Rofiq memastikan pengukuhan yang dikemas dengan doa dan munajat bersama itu akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, sejumlah anggota kabinet juga dipastikan akan hadir.

“Pengukuhan akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto. Juga dalam forum itu akan hadir para menteri Kabinet Merah Putih, para pejabat tinggi negara setingkat menteri, dan juga pimpinan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan lainnya,” katanya.

Sebelum pengukuhan pengurus berlangsung, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Halal itu pun menuturkan akan menggelar doa bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Agenda itu berisi doa-doa, pembacaan Surat Yasin, pembacaan sholawat, dan zikir.

