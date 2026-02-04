Farhat Abbas: Eggi Sudjana Mau Damai dengan Jokowi, Saya Ada Rekamannya!

JAKARTA - Pengacara Farhat Abbas menyebut Eggy Sudjana ingin berdamai dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, Eggy Sudjana mendapat storative justice (RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu.

“Saya ada rekaman videonya mereka mau damai. Bang Eggy Sudjana memang mau damai,” ungkap Farhat dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/2/2026).

Farhat turut menyinggung perihal Roy Suryo Cs yang mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi. Ia menegaskan mereka kerap tak menghargai restorative justice yang dilakukan Eggy Sudjana.

“Harusnya teman-teman lawyer ini menghargai restorative justice, ini mereka mengejek-ejek. Ini bagian dari puncak,” tambahnya.

Farhat mengatakan, Jokowi menyampaikan langsung padanya untuk memilih nama-nama yang akan dilakukan restorative justice.