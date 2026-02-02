Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 22 Saksi dan Ahli

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |16:55 WIB
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 22 Saksi dan Ahli
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 22 Saksi dan Ahli (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yakni Roy Suryo Cs berencana mengajukan 22 saksi-ahli meringankan dalam kasus tersebut.

1. Ajukan 22 Saksi dan Ahli

“Sebelumnya dengan Bang Refly itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ahli dan saksi tetapi masih ada ahli dan saksi yang lain. Jadi kalau kita menggunakan repositivitas dari penyidik itu mengajukan 22 ahli, kami berencana 22 juga,” kata kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (2/2/20256).

Namun, ia tidak merincikan siapa saja saksi-ahli yang bakal diajukan. Sejauh ini, Ahmad melanjutkan, sekitar 10 saksi sudah diajukan.

“Jadi baru sekitar di bawah 10 ya. Kita harap rekan-rekan media juga sabar, karena dulu mereka memeriksa 22 ahli juga. Kita pun akan menghadirkan saksi dan ahli yang seimbang yang sesuai dengan KUHAP yang baru,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, sejumlah saksi-ahli yang sudah diperiksa mulai dari akademisi Rocky Gerung hingga ahli komunikasi dan UU ITE, Henry Subiakto.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Untuk klaster pertama terdiri atas lima tersangka. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199052//polri-me2f_large.jpg
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026, Ini Target Sasarannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199030//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-bF92_large.jpg
Berkas Roy Suryo Cs Dikembalikan Kejaksaan, Polisi Kembali Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199021//pengendara_lalu_lintas-gu0t_large.jpg
25 Juta Kendaraan Terdaftar di Jakarta, Polisi Akui Pengendara Masih Bandel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199009//apel_operasi_keselamatan_jaya_2026-D6KH_large.jpg
Jelang Ramadhan, Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Selama 14 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198843//kapal_numpuk_di_pelabuhan_muara_angke-rliT_large.jpg
Ribuan Kapal Numpuk di Pelabuhan Muara Angke, Polairud Polda Metro Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198642//roy_suryo-WZA7_large.jpg
Roy Suryo Cs Uji Materi soal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah ke MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement