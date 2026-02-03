Advertisement
Usut Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |18:49 WIB
Usut Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, menggeledah kantor Shinhan Sekuritas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait pengusutan dugaan tindak pidana saham gorengan, yang belakangan menjadi sorotan publik, seiring dengan penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Perkara pasar modal, yang saat ini sedang ramai terkait saham gorengan," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

Ade mengungkapkan, bahwa kasus-kasus terkait manipulasi saham telah menjadi fokus Dit Tipideksus sejak lama. Sejumlah perkara serupa saat ini berada di berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.

"Saat ini penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri juga sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap beberapa perkara serupa terkait gorengan saham," ujar Ade.

 

