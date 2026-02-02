Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro, Ini Respons Roy Suryo Cs

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:57 WIB
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro, Ini Respons Roy Suryo Cs
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro, Ini Respons Roy Suryo Cs (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Kubu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo cs, merespons pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mereka menilai pengembalian berkas itu pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Berkas Perkara Dikembalikan

Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji di Polda Metro Jaya. Ia mengaku mendengar informasi berkas perkara tahap I dikembalikan JPU. 

"Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP," kata Gafur kepada wartawan Senin (2/2/2026).

Gafur menegaskan, pengembalian berkas perkara ini menjadi satu keuntungan bagi tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma. Apalagi, masih ada pemeriksaan terhadap ahli yang meringankan tersangka. 

"Dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya," ujarnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo Cs, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199124//roy_suryo-PtfF_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 22 Saksi dan Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199052//polri-me2f_large.jpg
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026, Ini Target Sasarannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199030//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-bF92_large.jpg
Berkas Roy Suryo Cs Dikembalikan Kejaksaan, Polisi Kembali Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199021//pengendara_lalu_lintas-gu0t_large.jpg
25 Juta Kendaraan Terdaftar di Jakarta, Polisi Akui Pengendara Masih Bandel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199009//apel_operasi_keselamatan_jaya_2026-D6KH_large.jpg
Jelang Ramadhan, Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Selama 14 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198843//kapal_numpuk_di_pelabuhan_muara_angke-rliT_large.jpg
Ribuan Kapal Numpuk di Pelabuhan Muara Angke, Polairud Polda Metro Turun Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement