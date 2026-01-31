Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Saya Siap Habis-habisan untuk PSI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |12:10 WIB
Jokowi: Saya Siap Habis-habisan untuk PSI
Jokowi di PSI (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kesiapannya untuk bekerja habis-habisan demi kemajuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi juga meminta partai tersebut memperkuat struktur organisasi hingga ke akar rumput.

“Saudara bekerja keras untuk PSI, saya akan bekerja keras untuk PSI. Saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun bekerja habis-habisan untuk PSI,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang digelar secara virtual, Sabtu (31/1/2026).

Pernyataan Jokowi tersebut disambut meriah oleh para kader PSI yang mengikuti Rakernas.

Jokowi juga menekankan pentingnya membangun kepengurusan partai yang militan dan solid. Ia menyebut Indonesia memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta sekitar 7.000 kecamatan yang harus menjadi perhatian dalam penguatan struktur partai.

Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke masyarakat jika dibutuhkan oleh pengurus PSI.

