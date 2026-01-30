Rusdi Masse Reuni Bareng Ahmad Ali di PSI, Kaesang Beri Pantun

JAKARTA – Mantan Politikus Partai Nasdem Rusdi Masse Mappasessu (RMS) resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Momen ini ditandai dengan penyematan jaket PSI secara langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, kepada RMS di hadapan ribuan kader.

Dalam sambutannya, Kaesang Pangarep menyambut hangat kehadiran RMS dengan sebuah pantun khusus yang telah ia siapkan.

"Ke Makassar naik Air Asia. Jangan lupa minum es. Mari, keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bang RMS," kata Kaesang saat Rakernas di Makassar, dikutip Jumat (30/1/2026).

Putra bungsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu menegaskan bahwa masuknya RMS adalah awal dari gelombang bergabungnya tokoh-tokoh nasional lainnya ke PSI. Ia pun menantang kader PSI Sulsel untuk membuktikan kekuatan baru ini.

"Masa di Sulawesi Selatan kita tidak bisa jadi pemenang? Ketua (RMS), siap jadi pemenang? Nah, ini benar-benar menutup saya (pidato saya)," ucap Kaesang optimis.

Sebelum memanggil RMS ke panggung, Kaesang kembali mengingatkan seluruh kader untuk fokus pada pembenahan struktur partai hingga 100 persen. Ia menyindir secara jenaka beberapa pengurus yang dinilai terlalu banyak melakukan manuver di luar fokus utama.