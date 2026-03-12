Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rismon Sianipar Dikabarkan Akan Temui Jokowi di Solo Usai Ajukan RJ

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |15:11 WIB
Rismon Sianipar Dikabarkan Akan Temui Jokowi di Solo Usai Ajukan RJ
Jokowi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar dikabarkan akan bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Surakarta, hari ini.

Diketahui, Rismon Sianipar yang merupakan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut telah mengajukan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.

“Ya, rencananya seperti itu,” kata ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, saat dikonfirmasi terkait rencana pertemuan Rismon dan Jokowi, Kamis (12/3/2026).

Terkait waktu pertemuan, Syarif tidak menyebutkan secara rinci.

“Kita lihat nanti,” tambahnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polisi menyebut salah satu tersangka, Rismon Hasiholan Sianipar, mengajukan permohonan restorative justice.

“Memang betul, salah satu tersangka RHS (Rismon Hasiholan Sianipar) bersama pengacaranya hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, Rabu (11/3/2026).

 

