Kubu Roy Suryo Sebut Ada Ketakutan di Wajah Rismon Sebelum Ajukan RJ

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |14:51 WIB
Rismon Sianipar terlapor kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi (foto: Okezone)
JAKARTA - Kubu Roy Suryo, melalui Michael Sinaga, merespons sikap Rismon Hasiholan Sianipar yang mengajukan restorative justice (RJ) dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga ada tekanan yang diterima Rismon sehingga mengajukan RJ.

“Mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon,” kata Michael di Polda Metro Jaya, Kamis (12/3/2026).

Dia juga menyebut, adanya ketakutan di wajah Rismon sehari sebelum kegiatan bedah buku di Bandung, Jawa Barat.

“Yang saya mau katakan, sekitar tanggal 18 Januari, satu hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang. Malam itu memang wajah Bang Rismon saya lihat agak berbeda dari biasanya,” ujarnya.

“Ada ketakutan di wajahnya, dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada konsekuensi buruk yang dia alami,” sambungnya.

Saat itu, lanjut dia, Rismon menanyakan kepada rekan-rekannya apa yang harus dilakukan. Michael mengatakan tidak perlu mundur terkait buku yang mereka buat.

“Dia menanyakan kepada kami bersepuluh yang saat itu masih lengkap di Bandung apa yang harus dia lakukan. Saya katakan, kita tidak mundur satu langkah pun mengenai buku ini, karena buku ini isinya kenyataan,” ungkapnya.

 

