Momen Prabowo Duduk Diapit SBY dan Jokowi saat Makan Malam di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar makan malam kebangsaan dengan para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI serta para Ketua Umum partai politik di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026) malam.

Pantauan Okezone, Prabowo tiba dalam acara silaturahmi dan diskusi didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Tampak pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut mengiringi kedatangan Prabowo di Istana Negara.

Prabowo tampak mengenakan pakaian safari dilengkapi dengan peci hitam. Sedangkan Gibra, mengenakan batik serupa dengan jajaran mantan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang hadir.

Selanjutnya, Prabowo menyalami satu per satu tamu undangan yang datang. Ia juga menyemapatkan berbincangn singkat dengan beberapa tamu seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Kemudian, Prabowo duduk di kursi yang telah disediakan. Terlihat, Prabowo duduk diapit oleh Jokowi dan SBY. Sedangkan di belakangnya tampak Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin duduk di sisi kiri Prabowo. Dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka duduk di sisi kanan Prabowo sejajar dengan petinggi partai politik.