Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Bangsa di Istana Merdeka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden serta para Ketua Umum partai politik untuk menghadiri makan malam bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak hadir dan disambut langsung oleh Prabowo di halaman Istana Negara. Keduanya bahakan terlihat bertegur sapa hangat sebelum memasuki Istana secara bersamaan.

Selanjutnya disusul oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut diundang dalam pertemuan di Istana Merdeka.

Sejumlah isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global, turut menjadi bagian dari topik pembahasan.

Namun, diskusi berlangsung secara terbuka dan berkembang sesuai dinamika dialog yang mengemuka demi kepentingan masa depan bangsa.

(Fahmi Firdaus )

