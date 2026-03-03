Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Bangsa di Istana Merdeka

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |21:54 WIB
Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Bangsa di Istana Merdeka
Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Bangsa di Istana Merdeka
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden serta para Ketua Umum partai politik untuk menghadiri makan malam bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak hadir dan disambut langsung oleh Prabowo di halaman Istana Negara. Keduanya bahakan terlihat bertegur sapa hangat sebelum memasuki Istana secara bersamaan.

Selanjutnya disusul oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut diundang dalam pertemuan di Istana Merdeka.

Sejumlah isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global, turut menjadi bagian dari topik pembahasan.

Namun, diskusi berlangsung secara terbuka dan berkembang sesuai dinamika dialog yang mengemuka demi kepentingan masa depan bangsa.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203976/prabowo-0U5e_large.jpg
Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan dari AS, Yordania dan UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203947/prabowo_subianto-I5iy_large.jpg
Prabowo Bagikan Momen Buka Puasa Bersama Pangeran MBZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203786/presiden_prabowo-hM8D_large.jpg
Presiden Prabowo Sebut Solusi Dua Negara Jadi Jalan Damai Berkelanjutan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203779/presiden_prabowo_dan_raja_abdullah_ii-1rVe_large.jpg
Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Bahas Dinamika Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203733/prabowo_subianto-dc2B_large.jpg
Momen Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203729/prabowo-wf0l_large.jpg
Prabowo Tiba di Abu Dhabi Temui Presiden MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement