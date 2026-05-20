Prabowo Perintahkan Menteri Tertibkan Birokrat Nakal!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |19:49 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri untuk menertibkan para birokrat di bawahnya. Pengalaman puluhan tahun bekerja di pemerintahan membuat sejumlah oknum birokrat menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengaku tahu akal-akalan birokrat. Ketika presiden memberi perintah, kadang perintah tersebut masih bisa diakali, entah itu melalui peraturan menteri, peraturan teknis, atau sekadar rekomendasi.

“Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” kata Prabowo.

Presiden juga mengingatkan para menteri bahwa birokrat itu sudah memiliki banyak pengalaman karena lama bekerja di pemerintahan. Sementara itu, jabatan menteri paling lama lima tahun, itu pun kalau di tengah jalan tidak terkena reshuffle.

