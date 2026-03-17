RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata

RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata
Aktivis KontraS, Andrie Yunus/ist
JAKARTA - RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkapkan kondisi terakhir Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, setelah menjalani perawatan setelah disiram air keras.  Andrie Yunus saat ini sudah dalam keadaan stabil.

“Kondisi umum pasien sudah stabil dan tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa,” demikian keterangan RSCM yang diterima Okezone, Selasa (17/3/2026).

RSCM menegaskan, penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap. Termasuk, kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan.

“Penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pasien, termasuk kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan dan prosedur lanjutan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan," tulis RSCM.

RSCM juga berkomitmen memberikan pelayanan medis yang komprehensif dan profesional bagi setiap pasien yang membutuhkan penanganan kasus trauma kompleks serupa.

Penanganan terhadap Andrie dilakukan pada Jumat (13/03) dini hari sekitar pukul 00.00 malam. Ketika itu, Andrie mengeluhkan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan.

RSCM melakukan pemeriksaan awal. Dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya paparan zat kimia bersifat asam pada area luka.

 

Pergerakan Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus Terekam CCTV, Ini Detail Lengkapnya!
Terekam CCTV! Aktivis KontraS Andrie Yunus Diikuti Pelaku Sebelum Disiram Air Keras
Terungkap! Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Berjumlah 4 Orang, Ini Rute Pelariannya
Polri Bentuk Tim Gabungan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
Polisi: Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus Panik dan Sebar Foto AI
Komisi III DPR Gelar Rapat Teror Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Desak Polri Tangkap Pelaku
