RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata

JAKARTA - RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkapkan kondisi terakhir Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, setelah menjalani perawatan setelah disiram air keras. Andrie Yunus saat ini sudah dalam keadaan stabil.

“Kondisi umum pasien sudah stabil dan tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa,” demikian keterangan RSCM yang diterima Okezone, Selasa (17/3/2026).

“Penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pasien, termasuk kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan dan prosedur lanjutan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan," tulis RSCM.

RSCM juga berkomitmen memberikan pelayanan medis yang komprehensif dan profesional bagi setiap pasien yang membutuhkan penanganan kasus trauma kompleks serupa.

Penanganan terhadap Andrie dilakukan pada Jumat (13/03) dini hari sekitar pukul 00.00 malam. Ketika itu, Andrie mengeluhkan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan.

RSCM melakukan pemeriksaan awal. Dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya paparan zat kimia bersifat asam pada area luka.