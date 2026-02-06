Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB Bulat Dukung Prabowo Dua Periode, Cawapresnya Masih Misteri!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |14:40 WIB
PKB Bulat Dukung Prabowo Dua Periode, Cawapresnya Masih Misteri!
Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyatakan pihaknya telah bulat mendukung Prabowo Subianto selama dua periode. Meski begitu, ia mengatakan PKB belum menentukan pasangan Prabowo di Pilpres 2029.

“Ya PKB bulat dukung untuk minimal dua periode. Sementara ini yang jadi diskusi kita mendukung Pak Presiden dulu. Kita belum, belum ngomongin soal cawapres,” ujar Huda, Jumat (6/2/2026).

Namun, PKB belum terbesit untuk menentukan dukungan terhadap pendamping Prabowo di 2029. Pasalnya, partainya tengah fokus membantu Prabowo menjalankan agenda strategis.

“Terutama yang menjadi preferensi kuat PKB adalah menyangkut soal keinginan beliau membikin sistem ekonomi baru, yang kami sebut sebagai sistem perubahan ekonomi konstitusi itu,” ucap Huda.

“Jadi ekonomi konstitusi yang beliau sampaikan di berbagai forum internal PKB, menyangkut soal komitmen beliau akan menjalankan Pasal 33 itu,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
