Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Titi Anggraini: Kemenangan Rakyat Indonesia!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |01:03 WIB
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Titi Anggraini: Kemenangan Rakyat Indonesia!
Titi Anggraini (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perkara nomor 62/PUU-XXI/2024, yang menguji Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 soal ambang batas persyaratan peserta pemilihan presiden (Pilpres), pada Kamis (2/1/2024). MK menegaskan kalau Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945.

Perkara nomor 62 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia dan lainnya itu ternyata bukanlah satu-satunya Pemohon yang mempersoalkan Pasal 222. Salah satu pemohon yakni pakar Kepemiluan, Titi Anggraini juga mempersoalkan pasal itu dengan mengajukan gugatan yang teregister dengan nomor perkara 101/PUU-XXI/2023.

"Ini kemenangan rakyat Indonesia, 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden memang bermasalah bertentangan dengan moralitas politik kita, rasionalitas konstitusi dan juga mengandung ketidakadilan yang intolerable," kata Titi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

"Kami bersyukur, kami ikut senang dan bagi kami ini harus dirayakan oleh semua rakyat Indonesia dan ini menjadi kabar gembira di awal tahun," sambungnya.

Adapun dalam persidangan hari ini, gugatan yang diajukan oleh Titi dan dua pemohon lain menjadi kehilangan objek, karena MK telah mengabulkan perkara Nomor 62. Sebab, seluruh pemohon sama-sama menguji Pasal 222.

"Jadi, 3 permohonan lain, termasuk permohonan kami itu menjadi kehilangan objek meskipun semangatnya sama, tapi kami meyakini bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sudah kembali kepada esensi undang-undang dasar bahwa memang ambang batas pencalonan Presiden adalah inkonstitusional," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601/tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100972/mk-dqou_large.jpg
Profil 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, Salah Satunya Ipar Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100829/dpr-1hVt_large.jpg
DPR Tindaklanjuti Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100819/mk-TIOX_large.jpg
5 Fakta MK Hapus Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/337/2913528/gibran-rakabuming-maju-jadi-cawapres-disebut-matikan-demokrasi-di-indonesia-Ntx7nHaUk1.jpg
Gibran Rakabuming Maju Jadi Cawapres Disebut Matikan Demokrasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/525/2858852/edukasi-program-ganjar-pranowo-masyarakat-diajak-lestarikan-lingkungan-sekitar-9cTEsV3Ifz.jpg
Edukasi Program Ganjar Pranowo, Masyarakat Diajak Lestarikan Lingkungan Sekitar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement