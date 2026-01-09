Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Usut Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono soal Materi Stand Up “Mens Rea”

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |08:20 WIB
Polisi Usut Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono soal Materi Stand Up “Mens Rea”
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
JAKARTA – Polda Metro Jaya menerima laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono, terkait dugaan pencemaran nama baik yang diduga terjadi dalam special show stand up comedy bertajuk Mens Rea.

"Benar, ada laporan dari masyarakat atas nama RARW," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (9/1/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghasutan di muka umum serta dugaan penistaan agama, yang diduga muncul melalui pernyataan Pandji dalam acara tersebut.

“Terkait dugaan penghasutan di muka umum, dan dugaan penistaan agama yang berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea,” ujar Budi.

 

