INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Keliru Tuding Kejagung soal Temuan Rp1 Triliun, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |21:25 WIB
Keliru Tuding Kejagung soal Temuan Rp1 Triliun, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf
Pandji Pragiwaksono (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono menyampaikan permohonan maaf atas materi stand up dalam pertunjukan Mens Rea yang menyampaikan informasi keliru soal temuan uang Rp1 triliun. Pada pertunjukan tersebut, Pandji menyebut pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) menyimpan uang senilai Rp1 triliun di kediaman pribadinya. 

Dari hal tersebut, banyak pihak mengingatkan Pandji bahwa informasi yang ia sampaikan terbalik. “Lu tau ga, ada pejabat Kejaksaan Agung yang menimbun Rp1 triliun di rumahnya,” ucap Pandji berdasarkan potongan video yang diunggah akun Instagram @jaksapedia, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pernyataan Pandji soal temuan uang tersebut lebih merujuk kepada Zarof Ricar, yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus tersebut, Kejagung justru merupakan pihak yang membongkar makelar kasus itu dan melakukan penyitaan.

Pernyataan Pandji dinilai warganet dapat menggiring opini negatif terhadap institusi yang justru berprestasi melakukan penegakan hukum dalam mengungkap perkara tersebut. Dalam unggahan tersebut pula, Pandji akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Maaf-maaf saya salah sebut, maksudnya Mahkamah Agung, guys. Mohon dimaafkan,” tulis akun Instagram @pandji.pragiwaksono di postingan akun Instagram @jaksapedia.

Permintaan maaf Pandji disukai lebih dari 500 pengguna Instagram dan disematkan di akun tersebut. Sementara akun Jaksapedia dalam unggahannya menegaskan apresiasi seharusnya diberikan kepada Korps Adhyaksa yang berhasil mengamankan barang bukti senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram dari tangan tersangka asal MA.

(Arief Setyadi )

      
