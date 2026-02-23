Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |23:01 WIB
Polisi Tangkap Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca!
Kawanan geng motor terobos JLNT Casablanca (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap sejumlah pemotor yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum berupa portal di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan setidaknya ada 11 sepeda motor yang telah diamankan dari aksi tersebut.

“Sebanyak 11 motor dari puluhan motor yang ada dalam video sudah berhasil kita amankan,” kata Ojo kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Menurut Ojo, para pengendara yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Malam ini sedang dalam pemeriksaan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203233//geng_motor-o8lV_large.png
Polisi Buru Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203093//narkoba-0rUW_large.jpg
Polda Metro Tangkap Pria Bawa Kokain 1 Kg Asal Malaysia di Jakarta Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202926//polda_metro_jaya-emIR_large.jpg
Perombakan Besar-Besaran di Polda Metro Jaya, 175 Perwira Dimutasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202921//ganja-QSJD_large.jpg
Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Kebon Jeruk, Sita 18 Kg Ganja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202899//polisi-6N3E_large.jpg
Polda Metro Jaya Rotasi 7 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202796//richard_lee-xD36_large.jpg
Polda Metro Kebut Lengkapi Berkas Perkara Richard Lee
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement