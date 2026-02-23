Polisi Tangkap Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca!

JAKARTA – Polisi menangkap sejumlah pemotor yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum berupa portal di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan setidaknya ada 11 sepeda motor yang telah diamankan dari aksi tersebut.

“Sebanyak 11 motor dari puluhan motor yang ada dalam video sudah berhasil kita amankan,” kata Ojo kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Menurut Ojo, para pengendara yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Malam ini sedang dalam pemeriksaan,” ujarnya.