Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Eks Menag Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:02 WIB
Breaking News! Eks Menag Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji
Gus Yaqut di KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Penetapan tersangka ini dikonfirmasi Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. 

"Iya benar," kata Asep saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (9/1/2026). 

Kendati begitu, Asep belum menjelaskan secara detail perihal siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Konstruksi perkara pun belum dipaparkan. 

Diketahui, Gus Yaqut telah dua kali diperiksa dalam tahap penyidikan perkara tersebut, yakni 1 September dan 16 Desember 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194401//eks_kajari_kabupaten_bekasi-nhiS_large.jpg
Kasus Ade Kuswara, KPK Periksa Eks Kajari Kabupaten Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194380//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-yiut_large.jpg
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Bekasi, Dalami Aliran Uang Proyek di Kasus Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194324//royalti-VdrZ_large.jpg
LMKN Dilaporkan ke KPK, DJKI: Pembagian Royalti Mesti Berdasar Kelengkapan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194146//kpk-BVMG_large.jpg
Heboh Isu Pimpinan KPK Terbelah soal Tersangka Kuota Haji, Setyo Budiyanto Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194134//kpk-binf_large.jpg
LMKN Dilaporkan ke KPK, Puluhan Pencipta Lagu Persoalkan Royalti Rp14 Miliar Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193899//pemerintah-GPSA_large.jpg
Natalius Pigai Ingin Kata Reformasi Hilang dan Singgung Wacana Pembubaran KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement