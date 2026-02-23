Usai Menag Lapor ke KPK, OSO Berpeluang Dipanggil Terkait Fasilitas Jet Pribadi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang pemanggilan atau permintaan klarifikasi terhadap Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), terkait penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar. OSO disebut sebagai pihak yang menyediakan fasilitas tersebut.

"Dalam analisis, dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan dari pihak-pihak tertentu," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (23/2/2026).

Budi menjelaskan, setelah menerima laporan dugaan gratifikasi ini, pihaknya akan menganalisis terlebih dahulu, termasuk mengecek kelengkapan laporan yang dimaksud.

"Untuk kemudian diputuskan status pemberian fasilitas tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Nasaruddin Umar mendatangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Senin (23/2/2026). Kedatangannya guna melaporkan dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat ia berkunjung ke Takalar, Sulawesi Selatan.

"Kali ini saya datang lagi untuk menyampaikan terkait kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar, dengan menggunakan pesawat khusus tersebut," kata Nasaruddin di lokasi.