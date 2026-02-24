Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil TWK Eks Pegawai KPK Harus Dibuka, Ini Respons KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |03:10 WIB
Hasil TWK Eks Pegawai KPK Harus Dibuka, Ini Respons KPK
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) harus dibuka. Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh eks pegawai KPK yang “disingkirkan” setelah dianggap tidak lolos TWK.

"KPK tentunya menghormati setiap hasil putusan sidang. Dalam sidang sengketa informasi antara pihak pemohon dan termohon, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN), posisi KPK adalah sebagai pihak terkait," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (23/2/2026).

Sebagai pihak terkait, jelas Budi, KPK sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Pihaknya pun telah menyampaikan keterangan yang dibutuhkan majelis untuk kemudian memutus sengketa tersebut.

"Kita sama-sama ikuti perkembangan pasca-putusan sengketa di KIP ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203307//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-sarq_large.jpg
KPK Periksa Pegawai Bea Cukai, Telusuri Prosedur Kepabeanan hingga Temuan Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203300//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-GEQJ_large.jpg
Usai Menag Lapor ke KPK, OSO Berpeluang Dipanggil Terkait Fasilitas Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203298//sidang_kip_soal_gugatan_eks_pegawai_kpk-q70c_large.jpg
KIP Kabulkan Gugatan Eks Pegawai KPK, BKN Wajib Buka Hasil TWK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203252//direktur_gratifikasi_dan_pelayanan_publik_kpk_arif_waluyo-16ql_large.jpg
KPK Sebut Pasal Gratifikasi Tidak Berlaku Usai Menag Melapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203154//direktur_gratifikasi_dan_pelayanan_publik_kpk_arif_waluyo-XI8A_large.jpg
KPK Bakal Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Menag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203139//menag_nasaruddin_umar-htl7_large.jpg
Menag Ungkap Alasan Gunakan Jet Pribadi saat Kunjungan ke Sulsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement