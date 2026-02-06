Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Maaf ke PM Albanese Tak Bisa Jemput saat Tiba di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |11:54 WIB
Prabowo Minta Maaf ke PM Albanese Tak Bisa Jemput saat Tiba di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese karena tidak dapat menjemput langsung saat kedatangannya di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat pertemuan tête-à-tête dengan PM Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

“Saya mohon maaf karena tidak menjemput Anda di bandara juga, tetapi saya ada pertemuan di Istana,” kata Prabowo.

PM Albanese memaklumi dan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Indonesia. Ia menegaskan, pertemuan dengan Presiden Prabowo merupakan momen yang sangat berarti.

“Tidak, Pak Presiden, ini... sungguh luar biasa kita bisa bertemu. Saya telah bertemu puluhan orang, dan kami selalu merasa sangat disambut di sini,” ujarnya.

PM Albanese menyebut kunjungan kali ini merupakan yang kelima ke Indonesia sejak dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Menurutnya, frekuensi kunjungan tersebut mencerminkan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

