Dasco di HUT ke-18 Gerindra: Tantangan ke Depan Tak Ringan, Terus Bergerak Dekat dengan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |17:47 WIB
Dasco di HUT ke-18 Gerindra: Tantangan ke Depan Tak Ringan, Terus Bergerak Dekat dengan Rakyat
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan para kader bahwa perjuangan ke depan terbilang berat untuk mempertahankan kemenangan. Ia pun meminta kader untuk terus bergerak bersama rakyat.

Hal itu disampaikan Dasco saat memberi sambutan di acara perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026). 

"Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita," ujar Dasco saat memberi sambutan.

Baginya, kaderisasi yang berkesinambungan merupakan kunci keberhasilan. Di sisi lain, ia menilai, para kader juga harus terus bergerak bersama rakyat.

"Selain kita Gerindra harus terus bergerak dekat dan ada di antara rakyat," ujarnya.

 

