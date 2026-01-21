Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Tunda Bahas RUU Pilkada, Great Institute Apresiasi Dasco

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |00:29 WIB
DPR Tunda Bahas RUU Pilkada, Great Institute Apresiasi Dasco
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun ini.

Dasco menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada tidak ada dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Oleh karena itu, DPR tak ada rencana membahas UU tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desk Politik Great Indonesia Hanif Adrian, menyebut pernyataan Dasco itu telah mengubah konstelasi politik.

‘’Prof Dasco mengumumkan sikap politik yang diharapkan akan menurunkan tensi ketegangan tersebut,’’ ujar Hanif Adrian, Selasa (20/1/2026).

Menurut Hanif,  jika dikaitkan dengan putusan-putusan politik yang diumumkan Dasco seperti penundaan pembahasan revisi UU Pilkada, pada dasarnya berupaya menjaga keseimbangan politik untuk mencapai stabilitas.

"Agenda pembangunan Pemerintah pada dasarnya hanya akan sukses mencapai pertumbuhan inklusif jika dilaksanakan dalam suasana politik yang stabil," ujar Hanif.

Great Institute menilai stabilitas politik saat pemerintahan Prabowo ini akan semakin membaik dalam sinergi Pemerintah yang digawangi secara teknis oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dengan DPR yang digawangi secara politik oleh Sufmi Dasco Ahmad.

 

Halaman:
1 2 3
      
