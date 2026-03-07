Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Anak-Anak Korban Longsor Bandung Barat Wajib Dapat PIP!

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |11:45 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menegaskan, anak-anak korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, wajib mendapatkan bantuan tunai pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Dana PIP diperuntukkan mulai dari anak SD hingga SMA.

Bantuan tunai dana pendidikan tersebut diberikan langsung oleh Rajiv saat berbuka puasa bersama korban terdampak bencana longsor di Cisarua. Dia juga memastikan komitmennya untuk membantu anak-anak korban terdampak bencana longsor.

"Di sini yang terdampak korban, anak-anak sekolah SD, SMP dan SMA ini dapat PIP dari saya, masukin semuanya ke PIP sampai sekolahnya tuntas. Jadi bener-bener yang terdampak bencana, apalagi kalau anak ini yatim piatu. Saya minta didata sehingga bisa mendapatkan program itu," kata Rajiv, Sabtu (7/3/2026).

Dia juga meminta para kepala desa melakukan pendataan terhadap anak-anak korban terdampak bencana longsor untuk mendapatkan bantuan dana PIP. Terlebih, bagi para anak korban terdampak longsor yang kehilangan orang tuanya atau yatim piatu.

"Khusus anak-anak apalagi anak yatim piatu, bila perlu sampai dapat KIP (Kartu Indonesia Pintar). Sekolah dari SD, SMP, SMA sampai KIP," ujar Rajiv.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat II tersebut mewajibkan pendidikan anak-anak korban terdampak bencana tetap berjalan. Setidaknya, kata dia, satu persoalan utama keluarga korban dapat diselesaikan terkait pendidikan anak-anak.

"Minimal satu masalah sekolahnya selesai, tinggal kita pikirkan lagi masalahnya bersama-sama pemerintah daerah dan kementerian lain," imbuhnya.

Rajiv juga ingin mendengarkan langsung kondisi para kelompok tani yang terdampak bencana longsor di Pasirlangu. Menurut dia, banyak petani holtikultura di kawasan tersebut kehilangan lahan maupun sumber penghasilan penghidupan akibat bencana longsor.

 

Telusuri berita news lainnya
