DPR Minta RI Bersama OKI Cegah Konflik AS-Israel dan Iran Meluas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |19:05 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang membombardir Iran merupakan serangan serius dan mengganggu proses diplomasi yang tengah berlangsung. Ia menilai, Indonesia dan negara di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu mencegah konflik AS-Iran.

"Ini serangan serius dan berpotensi mengganggu proses diplomasi yang berlangsung," ujar Sukamta, Sabtu (28/2/2026).

Legislator dari Fraksi PKS ini memperkirakan sejumlah kemungkinan dampak serangan AS ke Iran. Menurutnya, Iran berpotensi membalas serangan rudal AS.

"Bisa diduga Iran akan membalas, tapi bentuk dan intensitasnya belum jelas. Balasan bisa berupa serangan misil, drone, atau operasi proxy melawan kepentingan Israel dan sekutunya," ujar Sukamta.

Kendati demikian, Sukamta menilai perlu diwaspadai potensi meluasnya konflik. Ia memperkirakan, konflik bisa berkembang menjadi perang regional.

"Yang perlu diwaspadai, kemungkinan eskalasi lebih luas. Konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional jika negara lain (baik sekutu Iran maupun sekutu Israel) terlibat secara langsung," ucap Sukamta.

"Dan itu pasti akan berdampak pada ekonomi global karena setiap ketegangan di Timur Tengah bisa berdampak pada pasar energi dunia, investor global, dan jalur perdagangan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
